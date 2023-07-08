小熊長達147年的球隊歷史上，從未在洋基球場帶走勝利，今（8日）終於把這不堪紀錄予以終結，小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）繳出精湛表現，主投8局未讓洋基攻下分數，率小熊3比0取勝，拿下客場面對洋基的首勝。

泰隆曾效力洋基兩年，平均防禦率4.08、獲得22勝11負，本賽季來到小熊似乎水土不服，防禦率飆破6，今回到熟悉的洋基球場總算拿出優異表現，三振數雖不多僅4次，但始終能有效解決洋基打者，只在首局被托瑞斯（Gleyber Torres）打出1支安打，托瑞斯過去也曾在小熊體系效力。

洋基推派出傷癒回歸的羅棟（Carlos Rodon）登板，小試身手投了5.1局丟掉2分，但自家打線不挺只能黯然吞敗。小熊賽前只在洋基球場打過12場比賽，在1932及1938年的世界大賽2度碰面，洋基都成功守護主場（4連戰橫掃），引入跨聯盟比賽後，小熊仍無法征服洋基球場，2005、2014（2連戰）及2022年都在客場面對洋基時慘遭橫掃。

小熊另一個超過百年才打破且為人熟知的紀錄，就是終在2016年結束隊史長達108年來未曾奪下世界大賽冠軍的恥辱，小熊當時交手印地安人（現改名為守護者）面臨系列賽1比3落後困境，奇蹟似連下三城成功翻盤。巧合的是同為2016年，NBA騎士隊同樣在總冠軍賽前4戰只拿1勝，逆轉當年例行賽豪奪73勝破聯盟紀錄的勇士，當年2個主角印地安人和騎士同屬克里夫蘭。