台南知名的「阿堂鹹粥」近日更改點餐方式，一碗綜合粥加上魚肚得花300元，消息曝光後引發兩派網友激烈論戰，對此，業者日前解釋就像「買車選配」，能自由選擇喜歡的食材，而阿堂鹹粥的老闆娘今（8）日也吐露了食材成本，直說虱目魚根本是「賣一片虧一片」，忍不住落淚，「很多人都不知道我們真的是沒有賺錢，我們一直在撐」。

阿堂鹹粥過去從一碗180元，漲到200元、260元，自本月5日起宣布調整菜單，點餐方式改成「單點一碗粥底，再加想要的材料」，而魚肚粥的價格也從260元調整成300元，引發網友激烈論戰。對此，業者6日在臉書發布聲明，解釋更改菜單的原因。

聲明中指出，「就像買車也有基本款，也能選配」，表示綜合粥是希望大家都可以品嚐到阿堂的美味，但未必所有人都喜歡吃虱目魚肚，因此讓大家能「選配」，自由挑選想要的食材，「青菜蘿蔔各有所好，喜歡的朋友就點」，強調無論是怎麼樣的價格，幾十年來他們都一樣用心做好每一道料理。

根據《三立新聞網》報導，老闆娘王幸鳳今日表示，近來物價不斷飆漲，菜市場的虱目魚價格一片動輒120元、130元，但阿堂鹹粥還是賣120元，「賣一片虧一片」，且基本款的綜合鹹粥裡，就包含了：虱目魚、魚肚、魚皮、蚵仔、土魠魚等多種食材，為得就是讓客人吃到真材實料，只好微調價格，「很多人都不知道我們真的是沒有賺錢，我們一直在撐」，講到激動處，王幸鳳忍不住落下眼淚。

王幸鳳表示，阿堂鹹粥的價格屢遭各界關注，老闆心情受到影響，多次進出醫院，自己還曾簽署病危通知，懇請大家不要再消費阿堂、折磨阿堂。王幸鳳解釋，這就是為何老闆一直堅持不願意接受採訪，若真的是為了賺大錢，怎麼不會趁著有知名度時，直接開放加盟，因為老闆多年來始終堅持，「錢夠用就好，我們一定要守住我們的招牌，守住我們傳統味道」。