國民黨2024總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，引發議論。資深媒體人韋安認為，鄭應先保證「未來絕不接受任何不分區立委的提名」，自清其主張是為了國民黨的集體利益好而非爭取自身的政治利益。

韋安昨（7）日在臉書指出，鄭麗文最近積極建議要「換侯」，不過她應該先保證，「未來絕不接受任何不分區立委的提名」，來自清自己現在的主張，是為了國民黨的集體利益好，而非是連帶地爭取自身的政治利益。

「國民黨沒有虧待過鄭麗文，鄭也稍微可以替國民黨著想一下」。韋安認為，包括鄭在內，有些人出於某種「天然的鄙視」，用高貴的姿態瞧不起侯友宜，認為侯沒有能力，不夠格代表國民黨參選總統。韋安不解的表示，到底誰更有資格參選總統？

針對鄭麗文的言論，國民黨強調，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助國民黨黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分，呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論。