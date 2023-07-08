近日傳出有藝人輕生消息，為了避免再次發生類似的憾事，台灣生命線希望透過多年協助輕生意念困擾者的經驗，分享包括鏡子反射、尋找價值及共築希望等陪伴方式，以守護身邊心靈困境中的親友。

生命線說明，鏡子反射為整理並回應對方表達的負面想法與情緒，不做任何評斷。讓對方感受到被真心聆聽和理解的重要性，同時提供情緒釋放的空間；尋找價值為探尋能夠讓對方感受到自身重要性的部分，以此對抗憂鬱症帶來的強烈無價值感與輕生想法；共築希望是與對方一同重新尋找生命的希望和對未來的憧憬，找到生命的希望是對抗輕生念頭的重要關鍵。

台灣生命線為非營利組織，旨在藉由電話協談協助困境中或有輕生意念的人們。

生命線1995協談專線：1995

線上文字協談服務：http://www.life1995.org.tw/（週一至週五下午一點至五點）

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