財政部說明，2.0方案針對房屋所有人之「非自住住家用房屋」進行「全國歸戶」，要求地方政府 「必須」在2%至4.8%範圍內按戶數訂定差別稅率，且採「全數累進」。不過房屋所有人如果將住家用房屋釋出至租賃市場，且申報租賃所得達租金標準，可適用較低的1.5%至2.4%，與2.0方案一般非自住房屋適用稅率2.0%至4.8%相較，不僅最低稅率少0.5%，最高稅率更少2.4%，也比現行最高稅率3.6%少1.2%，希望透過稅率差距，鼓勵多屋族將空置或作低度使用的房屋釋出，提供出租使用，出租房屋稅負不但沒有增加反而降低。

財政部特別提醒，2.0方案仍維持公益出租人及社會住宅優惠稅率1.2%，多屋族如將房屋提供作社會住宅或公益出租使用，稅負將更為減輕，房屋所有人可多加利用。該部希望透過出租適用較輕房屋稅稅率的設計，增加住家用房屋租賃市場的供給量，以平穩租金，且出租房屋稅負反而減輕，房東不會藉此調漲房租，可讓想租屋的人都租得到好屋，實現居住正義。

財政部進一步說明，目前全國非自住住家用房屋約60萬戶，按內政部統計全國低度使用(用電)住宅之比率(約1成)推估，約有6萬戶潛在空置或做低度使用的房屋，可釋出至租屋市場。以房屋現值新台幣100萬元的住家用房屋為例，在2.0方案下，如果出租且申報租賃所得達租金標準，房屋稅最高稅率為2.4%，較現制最高稅率3.6%或該方案最高稅率4.8%，至少可減輕1.2萬元至2.4萬元。

財政部並表示，依房屋稅條例第5條規定，現行供營業或自由職業事務所等使用者，授權地方政府於3%~5%稅率範圍自行訂定徵收率，目前已可就營利事業持有非住家用房屋，按較高稅率課徵房屋稅，併予說明。