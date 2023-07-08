墨西哥石油公司（Pemex）在墨西哥灣（Gulf of Mexico）南部外海的一座石油平台今天清晨發生大火，造成2人死亡、1人失蹤。
路透社報導，墨西哥石油公司在推特（Twitter）發文表示，所有其他的員工已經疏散，並說石油生產受到大火嚴重影響。
根據社群媒體上流傳的影片顯示，這座大型平台及其上交錯的管線遭大火吞噬，附近船隻試圖利用水管灌救滅火。
這座海上平台位於坎塔雷爾油田（Cantarell Field），過去是全球最多產的油田之一。
墨西哥石油公司今天稍早表示，這起大火造成6人受傷，火勢起於諾霍奇-A平台（Nohoch-A），然後延燒至一處壓縮平台。
墨西哥石油公司在另一則推文說：「我們的技術人員正在研究如何修復管線、串連，以及其他的作業，來修復平台。」
墨西哥石油公司執行長羅梅洛（Octavio Romero）表示：「我們繼續將尋找這個人員視為優先要務，並想辦法再度啟動區域活動，因為諾霍奇非常重要。」
墨西哥石油公司今天上午發聲明表示，這座海上平台上工作的328人，有321人成功疏散。
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