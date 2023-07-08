法國「珍珠」號（SNA Perle）核動力攻擊潛艦歷經火災到修復的過程

「珍珠」號（SNA Perle）核動力攻擊潛艦歷經烈火焚身，受到重傷3年後，如今終於在法國海軍設定的期限前完成修復，重返崗位。

據《動力》（The Drive）網和《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，長73公尺、排水量為2,600噸的法國「珍珠」號（SNA Perle）核動力攻擊潛艦2020年6月在乾船塢修整時，意外發生火災，燒了14個小時後，結果導致前段被毀，由於損及鋼結構，因此無法修復。

不過，它的後半部並未受損，而幸運的是，「珍珠」號的姊妹艦「藍寶石」號（Saphir）2019年退役，原本在西北部瑟堡（Cherbourg）港的船廠等著解體。而它的前半部結構完好，剛好可以和「珍珠」號的後半部接合，重生為1艘可服役的攻擊潛艦。

「珍珠」號是在1990年9月22日下水，並於1993年7月7日服役，雖然2020年因為大火身受重傷，但經過妙手拼接後，2023年6月30日終於結束了「維修無法使用」（Unavailability for Maintenance and Repairs，IPER）期。

法國海軍推文說，「珍珠」號（SNA Perle）經過非凡而空前的修復作業後，如期達成了任務。法國共有6艘紅寶石級（Rubis-class）核潛艦，其中「藍寶石」號是在1984年服役，歷經35年退役，而「珍珠」號則是在1993年服役，也是其中最新的1艘。

法國海軍預定，未來幾年將逐步以新一代蘇弗朗級（Classe Suffren）核子攻擊潛艦取代紅寶石級核潛艦。而首艦「敘弗朗」號（Suffren ，Q284）2020年11月6日已交付法國海軍，但第6艘同級潛艦可能要到2030年才會加入艦隊。也因此，他們才需要拼湊成的「珍珠」號充數，以符合法國必須有6艘攻擊潛艦的規定。