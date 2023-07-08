新北市板橋一名22歲從事餐飲業的李姓女子，於（3）日下午4點左右，到板橋重慶路上銀行提領現金50萬，行員見該女子對該筆款項用途無法說明清楚，疑似遭詐騙，通報板橋分局後埔派出所員警到場了解，經員警苦口婆心勸說下，李姓女子打消匯款念頭，在得知自己險遭詐騙後，向員警與行員表示萬分謝意。

警方表示，板橋分局接獲轄區內銀行友善通報，稱有一名李姓女子於銀行內取款，並聲稱該筆款項是自己投資虛擬貨幣的獲利，需要領出再轉入別的帳號才能購買別的貨幣，經警方與銀行員溝通協調，李姓女子才表示，因先前使用應用程式LINE時，收到一名陌生人士的好友申請，之後對方表示可介紹另一名王姓男子，可以協助虛擬貨幣投資，並表示可以享有高額獲利，李姓女子剛好也想要投資虛擬貨幣，就不疑有詐遂至銀行要匯款購買，警方也從該女子手機與該名王姓男子的對話內容中發現，明顯有詐欺的情事，李姓女子也表示並沒見過該名王姓男子，在警方與行員聯合苦口勸說後，打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

板橋分局長黃南山表示，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。