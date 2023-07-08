東研信超於2022年10月因內部疏失違反規範，遭美國A2LA機構停止認證資格，造成旗下大陸實驗室無法執行美國FCC案件檢測及出具報告業務，為此疏失，公司全面清查相關疑慮並回溯修正，於去年第4季向門檻更高的美國實驗室認證組織NVLAP申請認證資格。

NVLAP是由美國官方根據聯邦法典CFR，授權由聯邦商務部轄下之國家標準暨技術研究院NIST管理，負責測試與校準實驗室認可工作的國家實驗室認可機構。

東研信超指出，A2LA事件確實對公司造成影響，事件發生前，相關業務在去年上半年佔營收比重約4％，然其引發外溢效應廣泛，使公司今年上半年營收年減幅超過雙位數，且為此公司在必須委託外部其他合格實驗室提供協助下，也進而影響毛利率表現。

東研信超大陸實驗室取得NVLAP實驗室認證資格並重啟美國FCC案件檢測及出具報告業務後，加上近期公司已陸續取得NB/PC品牌商年度新機種開案，可望帶來營收。