桃園市配合原住民族委員會原住民族產業創新價值計畫布建通路據點，於大園青埔打造「國際原住民族文化創意產業園區」，5月完工驗收中，將作為世界客家博覽會副場館之一。10月底將點交給營運廠商裝修，預計明年1月試營運，開幕後將成台灣國門新亮點，更是旅客來台認識原民文化第一站，有望增加觀光人潮。

國際原住民族文化創意產業園區工程經費約9.45億元，基地面積4.06公頃，打造地上4層、地下2層建物，設計以原民文化為主軸，打造如山林地景的原民獨特風貌。停車空間包括98席汽車格與91席機車格，工程2020年11月開工、今年5月完工。目前分2階段驗收，將使用於世客博的1樓與戶外空間優先驗收，活動辦理期間則持續驗收其餘樓層。

「園區內吃喝玩樂都有！」原住民族行政局產業發展科長簡善謙指出，國際原住民族文化創意產業園區就像原民風格的大型Outlet商場，1至3樓將有原民餐廳、手工藝、服飾等特色商店進駐，41個空間已招商38間，還規畫大型策展空間，另4樓則提供藝術家常駐創作空間。

簡善謙表示，園區預計10月底前點交給OT委外營運廠商裝修環境，預計明年1月試營運，盼於明年8月1日國際原住民族日正式開幕，別具意義。尤其園區靠近機場，搭乘機捷就可輕鬆抵達，是遊客來台認識原民文化的第一站，盼成為國際型文創園區，也為桃園帶來新一波觀光人潮。