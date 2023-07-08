2023年已進入7月，每個人的運勢好壞都不同，有些人或許覺得工作不順遂，但別因此氣餒，8月可能會迎來新突破。《搜狐網》分享8月事業運將走上坡的3生肖，獲得嶄露頭角的機會，有助於加薪或升遷。

▎生肖龍

生肖龍8月時事業上會迎來新突破，努力和才華獲得認可，主管與同事對他們讚美有加，更重要的是，家庭出現貴人來相助，成為事業發展的助力，家庭和樂讓他們更有動力及安全感，面對工作更容易專注，實現晉升和加薪的目標。

▎生肖蛇

生肖蛇事業出現重要突破與發展機會，能夠展現個人領導能力，事業開始走上坡，家庭受到貴人幫助與支持，生活穩定又和樂，使他們更積極地追求事業，家庭溫暖成為事業發展的動力，工作上將獲得對等回報，這段時間遇到新挑戰別膽怯，抓到機會就好好把握。

▎生肖馬

生肖馬8月事業運非常旺，過去難以發揮的實力，開始有嶄露的機會，另外還有貴人幫忙，家庭生活過得很順遂，有助於他們好好發展事業，家庭成為最強後盾，生肖馬能積極投入到工作中，表現亮眼而獲得加薪與升遷的機會，更是讓同事與主管刮目相看。