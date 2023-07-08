民進黨2024「民主大聯盟」立委提名接連受挫，多位提名人因爭議退選或引發黨內反彈。據媒體報導，黨前副祕林飛帆退選後，台北市第三選區(中山、北松山)將找無黨籍台北市(中山大同區)議員林亮君挑戰現任立委王鴻薇。林亮君今也回應，有向民進黨中央表達參選意願，不過還是尊重民進黨的評估。

民進黨在林飛帆因性騷吃案爭議退選後，中山、北松山選區立委提名人持續難產，傳將以「民主大聯盟」模式，禮讓林亮君參選，但引發綠營基層又一次炸鍋。

據《ETtoday》報導，林亮君表示，跟民進黨之間都保持著很暢通的管道，「我的態度就是，只要能夠幫上忙的地方，我都很願意出力，來和大家一起努力」，基於認同民主大聯盟、民進黨主席賴清德的理念，因此有向民進黨表達參選意願。

林亮君也說，對於結果保持開放態度，尊重民進黨決定，也會盡力協助大選事宜。

但上月15日，同選區的民進黨市議員陳怡君就表示，「如果民進黨人選未決，我，陳怡君，願意承擔，與王鴻薇正面對決背水一戰！」去年議員選舉中，陳怡君獲15,782票(8.79%)、林亮君獲13,817票(7.70%)，分別是該次選舉中的倒數第2和倒數第1。