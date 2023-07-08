張錦豪在臉書爆料黃國昌汐止的透天厝頂樓加蓋還加寬。（翻攝自張錦豪臉書）

前立委黃國昌近日被爆料名下有23筆土地，新北市議員張錦豪更直指黃國昌與女兒持有汐止區水源路二段的土地違反土地使用作為停車場，新北市政府勘查後已限期改善。張錦豪昨（7）日加碼爆料，指黃國昌在汐止的4層樓透天厝頂樓鐵皮屋加蓋還加寬，雨遮超出建築線。新北市工務局表示，該第5層違建為2009年6月以前增建的既存違建，後續會派員勘查，依法處理。

張錦豪在臉書貼文表示，他收到民眾陳情，指稱黃國昌在汐止的4樓透天厝，這5樓鐵皮屋整層，可能有人忘記申報，在此必須提醒一下！好吧，也許就當作屋主他的畸零地停車場忘了種菜，這頂樓有種菜需求就算了。但是！一般頂樓都只有加高，這五樓鐵皮屋還加寬，雨遮嚴重超出建築線，這就比較特別了。

新北市工務局拆除大隊副總工程司林奕佐表示，經查汐止水源路二段之建築物為4層合法建物，第5層違建初步判斷屬於2009年6月24日以前增建的既存違建，新北市府後續會派員到場勘查確認，並依違建管理辦法處理。