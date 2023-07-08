提到飲酒時，大多提到過量飲酒與酒駕的危害，但最近一項針對51萬成年人所做的研究發現，至少有61種疾病與酒精有關，其中大多數的疾病尚未被世界衛生組織 (WHO) 認定為與飲酒相關。此外，研究團隊表示，這項研究結果不支持「適量飲酒有益健康」這個觀點。

根據福斯新聞(Fox News)報導，英國牛津大學和中國北京大學日前進行一項與飲酒相關的合作研究，分析超過51萬2000名中國成年人的自我報告數據後，研究人員發現這些報告出現了多達207種疾病，經過歸納整理，研究人員指出喝酒除了與肝硬化、中風和胃癌高度相關外，還與痛風、白內障、潰瘍和一些骨折等疾病有相關性。

研究人員表示，有1/3的受訪男性與2%女性表示，他們會經常飲酒、頻率為每周至少一次，研究人員查看這些男性過去12年的醫院記錄，及其遺傳資訊，以確定飲酒是否與其罹患的疾病有關。

這項研究成果於6月8日發表在《自然醫學》（Nature Medicine）。研究顯示，每天攝取4杯酒，與酒精有關的疾病的風險就會增加14%，而過去被認為與酒精無關的疾病風險會增加6%。

研究人員表示，飲酒對多種疾病產生不利影響，其影響程度超出了人們過去的了解。此外，飲酒與這些疾病的總體風險之間的關聯，可能以劑量反應的方式存在因果關係（即飲酒越多，疾病風險越高），此次的研究結果並不支持「適量飲酒有益健康」這個觀點。

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