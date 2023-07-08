新北市25歲李姓男子與前妻25歲黃姓女子因孩子教養問題，昨（7）日凌晨3時30分許相約新莊談判，沒想到雙方一言不和發生口角後，黃女竟夥同友人將李男強押至三芝知名墓園毆打，直到李男遭毆倒地，才緊急將他丟包到淡水馬偕醫院後逃逸；新莊警方獲報後立即成立專案小組展開調查，循線將黃女以及5名同夥逮捕，全案依殺人未遂、妨害自由移送法辦。

據了解，李男與前妻黃女在去年已離異，本月7日雙方因孩子教養問題，相約當天凌晨3時30分許到新莊化成路附近談判，李男孤身一人前往，而黃女則在20歲黃男、21歲曾男以及20歲李男陪同下抵達談判地點。

沒想到兩人一言不合吵到撕破臉，黃女竟教唆3名陪同友人將李男擄上車，強押至三芝北海福座，並夥同另外2名騎車前來會合的少年對李男拳打腳踢，直到李男遭痛毆到倒地不起，眾人見狀才收手，將他帶到淡水馬偕醫院丟包後駕車逃逸。

所幸李男雖然被打到全身是傷，但所幸意識清楚，他獲釋後趕緊打電話向母親求救，李男母親得知後立即報警求援；新莊警方獲報後立即成立專案小組展開調查，當天中午12時至晚間7時許陸續從新莊、五股及淡水將包括黃女在內的6人全數逮捕，全案依殺人未遂、妨害自由移送新北地檢偵辦及函送士林地院少年法庭審理。

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