邱顯博（右）曾演出《艾莉絲旅館》，以極難的班多鈕手風琴擄獲影帝永瀨正敏的心。（經紀人廖佩玲提供）

曾參與台日合拍片《艾莉絲旅館》的邱顯博，當年以極難的班多鈕手風琴擄獲導演奧原浩志及影帝永瀨正敏的心。他目前就讀師範大學音樂系，將於本月舉辦個人首次公益鋼琴獨奏會，並邀請曾獲總統獎的視障鋼琴家吳承澐擔任演出嘉賓。近日也在GASCA日本東京國際音樂比賽鋼琴公開組拿下第三輪初賽冠軍，下月將前進東京參加總決賽。

擁有絕對音感的邱顯博，學齡前就開始學習小提琴與鋼琴，國小時再學了爵士鼓及薩克斯風，國中時則因對「魔鬼的樂器」班多鈕手風琴產生興趣，即使面對繁重的課業及升學壓力，每週從彰化家特地到新竹拜師學習，也讓他在高二時意外獲得參與演出台日合拍電影《艾莉絲旅館》的機會，不但與日本影帝永瀨正敏及曾入選台北電影節非常新人的陸夏有多場對手戲，片中所有班多鈕手風琴演奏的配樂皆由他本人親自彈奏。

邱顯博近半年也開始嘗試與流行音樂的合作，希望能在音樂的道路上多元發展，年初分別為獨立製片歌手黃介甫及Saya張惠春擔任小型演唱會表演嘉賓，皆有不錯的評價，但古典音樂依然是他最最擅長的部分，不論是鋼琴或小提琴，都多次代表彰化縣參加全國學生音樂比賽獲得佳績，更曾在弦樂四重奏弦中擔任第一小提琴榮獲全國第一，於高雄市音樂館與巴洛克獨奏家樂團協奏演出韋瓦第雙小提琴協奏曲。

基於對鋼琴之熱愛，邱顯博高三決定改鋼琴主修參加大學甄試，2020年以全國前百分之一特優成績錄取師範大學音樂系，目前師事自美國紐約茱莉亞學院音樂碩士畢業的鋼琴家鄭怡君教授，今年3月更獲濱松國際鋼琴大賽首獎鋼琴家伊利亞拉科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）及美國鋼家維克多羅森巴姆（Victor Rosenbaum）2位大師指導，在鋼琴上的造詣更加精進。

為了挑戰自己的「極限」，更確定7月21日將在台北松菸誠品表演廳舉辦個人首次鋼琴獨奏會，在獲得罕見疾病基金會的協辦支持下，以不售票的「公益」方式進行，並將招待罕見疾病基金會60位病友欣賞，實踐以音樂治療並撫慰人心的願望。

在這場鋼琴獨奏會上，邱顯博將挑戰巴赫、李斯特、海頓及蕭邦等多位經典大師的作品，他坦言：「這些都是我近期最喜歡的曲子，也是最有畫面感和表現力的作品，以李斯特的〈耙雪〉為例，除了技巧的展現外，其實樂曲中呈現更多的是暴風雨來臨前的不安，也是格外觸動我的部分。」

在罕見疾病基金會的引薦下，邱顯博與2020年曾獲總統獎的23歲視障鋼琴家吳承澐相談甚歡，他更力邀吳承澐為自己的鋼琴獨奏會跨刀聯手做公益，「吳承澐不向病魔低頭，努力不懈與命運抗爭的態度，確實是現在年輕人的最佳表率，尤其他對音樂的熱愛與堅持，更是我學習的目標與模範！」吳承澐亦將以嘉賓之姿，演奏自己的鋼琴創作曲〈REBURN〉（重生）。

邱顯博一直以來都以「參與國際比賽」為目標，他笑說：「學琴10幾年來，我很清楚比賽成績不代表一切，保持熱愛音樂的心才是最重要的，但我希望有機會能多參加與各種國際賽事，可以與各國優秀的音樂人切磋，開拓視野、增廣見聞，訓練自己的膽量，才是我真正的目的。」

日前，邱顯博報名GASCA日本東京國際音樂比賽，在鋼琴公開組拿下第三輪初賽冠軍，8月7日將赴東京新宿文化中心參加總決賽，他表示「近期同時準備獨奏會及比賽的曲目，對我來說確實有些辛苦和緊張，但希望獨奏會當天大家能來幫我加油打氣，也期許自己能以平常心到東京比賽取得好成績囉！」