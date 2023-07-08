陳吉仲指出，今年元旦起針對種豬陸續進行拔針的動作，過程相當順利，因此本月起進行全台52萬頭種豬全面拔針，至今都沒發現傳統豬瘟。（吳建輝攝）

農委會自本月起全國豬隻全面停打傳統豬瘟疫苗，主委陳吉仲表示，今年元旦起陸續針對種豬拔針，過程順利，本月起全台52萬頭種豬全面拔針，至今都沒發現傳統豬瘟，若防疫順利的話，明年6月可望向能向世界動物衛生組織申請傳統豬瘟非疫區。

陳吉仲8日現身彰化縣參加2023花筍節活動，會中談到毛豬防疫和豬肉出口與雞蛋過剩問題，他表示2020年6月台灣及日本是東亞地區唯二的口蹄疫非疫區，傳統豬瘟則是在日據時代就有，中央各部會及各縣市動物防疫人員都相當努力地要守住疫情。

陳吉仲指出，今年元旦起針對種豬陸續進行拔針的動作，過程相當順利，因此本月起進行全台52萬頭種豬全面拔針，至今都沒發現傳統豬瘟。強調若防疫順利的話，最快在明年6月能向世界動物衛生組織提出申請「豬瘟非疫區」的審查。

陳吉仲還說，若防疫順利，台灣最快2025年能成為亞洲唯一防堵三大豬病國家區，屆時可望向日本和其它國家申請生鮮豬肉出口，目前國內生鮮豬肉可銷往菲律賓等國，但日本等其他國家還要等清除傳統豬瘟，所以農委會才積極執行傳統豬瘟全面拔針計畫。

陳吉仲強調，未來若要順利出口台灣生鮮豬肉，國內屠宰場、肉品市場必需建置HACCP（食品安全管制系統）和冷鏈、冷凍設備等，在取得HACCP的認證後，屠宰的安全和品質才有保障，加上台灣向世界動物衛生組織申請通過重大豬病非疫區後，更可獲得國內外消費者喜愛。

另外國內蛋荒趨緩，進口蛋過剩的問題浮出檯面，陳吉仲表示，農委會專案進口雞蛋政策在本月以後大幅度調整，除了要防範接下來10月可能禽流感升溫或天氣影響產蛋率等，會在確保蛋農利潤與消費者都買得到的前提下，來進行相關措施與調整。