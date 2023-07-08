「農業挺賴後援會」今天在台南成立，賴清德（左三）感謝全台8成農會相挺。（曹婷婷攝）

民進黨總統參選人賴清德角逐2024大位，今天下午回到本命區台南永康區成立「農業挺賴後援會」，全台302個農會團體有240個齊聚台南，賴清德除授旗給各農會代表也說，可以得到全國240個農會大力支持，對農家子弟的他而言，意義重大。

各界農會今天齊聚台南挺賴，場面熱烈，賴清德一上台就說，全國有302個農會，今天有240個農會出席，約占全國8成農會都親自出席這場盛會，大家帶著2024支持賴清德的決心來到台南，讓他很感動也感激。他說，農會系統足以影響一場選舉的成敗，但他的母親務農，他是農業子弟，農會相挺對他而言，更是意義重大。

據了解，這場農業挺賴活動由農委會及地方農會動員，包括台南、嘉義、高雄、屏東、台東、離島、馬祖、澎湖等縣市的會都踴躍參與，其中又以南部縣市幾乎全員到齊，台東縣也每一個農會都出席，因此選在台南舉辦成立大會。

賴清德也率領全場高喊，照顧農民、發展農業、守護台灣主權，並向在場農會代表鞠躬；他說，未來他會跟大家站在一起，好好照顧農民、推動台灣農業，照顧台灣社會，尤其更加要守護主權，因為，沒有主權就沒有土地，沒有土地就沒有農民。

今天包括農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、賴惠員親自到場，郭國文、王定宇則由助理與妻子李淑吟代表到場。