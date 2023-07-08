台中市1家知名飯店今天下午傳出溺水案件，1名8歲女童在飯店游泳戲水時，發生溺水意外，在旁家人發現異狀立即通報救生人員將她拉起，當時已意識不清，經救護車到場將送往中港澄清醫院救治，所幸，已恢復意識，轉小兒加護病房觀察中。

台中市消防局表示，8日下午15時19分獲報西屯區安和路發生溺水事件，1名8歲女童疑似溺水，經派遣協和分隊，出動救護車1輛、消防人員2名，到場時8歲女意識不清，已送中港澄清醫院救治。

醫院表示，女童已恢復意識，並轉小兒加護病房治療。

飯店溺水意識不清急救加護病房