賴晏駒（小賴）近來推出第二張全新專輯《I，》，日前拍攝新歌〈和淚做朋友〉MV，邀來暖男特質的卞慶華出演，他在MV中和小賴飾演一對愛侶，劇情設定兩人甜蜜交往，沒想到藝人的身份遭周刊偷拍而戀情見光死，困在回憶裡的小賴，面對分手的傷痛，不斷讓自己陷入對方還在、放不下的狀態，最後甚至因面對龐大外在壓力呈現恐慌、歇斯底里的狀態，整個過程高潮迭起、戲劇張力十足。

MV一開始就挑戰小賴淚腺收放自如的功力，導演一開始給的指令就是都「不能哭」，要到最後一cut才能夠大爆發，因此，對戲過程只要小賴太過投入，導演就會播放好笑的音樂逗他開心，讓小賴抽離悲傷的情緒，面對情緒張力濃烈的戲份，他一度演到精疲力盡，直到最後一顆鏡頭，導演安排小賴手拿著烈火點燃象徵美好回憶的日記本，眼看熊熊火焰就要燒到小賴的手，那一刻他才突然驚醒，他說：「我已經痛到忘記眼淚要怎麼流了，到那一刻導演才放任我可以大肆哭泣，我才最後大爆發大流淚。」儘管手還疼痛，他仍敬業地完成拍攝。

除了哭戲的挑戰外，小賴在〈和淚做朋友〉MV中也發揮精湛演技，扮演因戀情曝光、遭受巨大壓力引發恐慌症發作，他坦言一度滿害怕自己沒有辦法詮釋到位，但後來聽完導演身邊的親友也有類似的狀況發生，知道恐慌症引發的前因後果後，他屏氣凝神瞬間到位，在大馬路扮演恐慌症發作，一度太過投入讓自己差點呼吸不到空氣，甚至頭暈缺氧狀態，他回憶：「我真的讓自己到缺氧狀態，我就一直在旁邊乾嘔、休息，這是我覺得那天演戲最困難的地方。」

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