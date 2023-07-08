炎炎夏日飆高溫，屏東市8日推出「夏日泡泡趴」消暑活動，數百名大小朋友在復興圖書館前舉起水槍玩水嗨翻天。（謝佳潾攝）

炎炎夏日飆高溫，屏東市8日推出「夏日泡泡趴」消暑活動，數百名大小朋友在復興圖書館前舉起水槍玩水嗨翻天，屏東市長周佳琪指出，這是為孩子們舉辦的盛典，希望小朋友可以遠離3C、走出戶外，體驗不一樣的暑假。

全台連日飆高溫，屏東市8日最高溫有35度，體感溫度則飆到39度，酷熱的天氣令人不想走出冷氣房，但正值暑假期間，屏東市長周佳琪為讓孩子們體驗不同的夏日活動、遠離3C產品到戶外走一走，特別挑8、9日在復興圖書館前廣場舉辦「夏日泡泡趴」活動。

炎炎夏日飆高溫，屏東市8日推出「夏日泡泡趴」消暑活動，數百名大小朋友在復興圖書館前舉起水槍玩水嗨翻天。（謝佳潾攝）

周佳琪說，2天活動共提供400支水槍免費給民眾，一開放報名不到30分鐘就秒殺，而除了報名的民眾外，現場也開放民眾自由參加，活動還沒開始，就看到很多民眾自備吹泡泡工具、水槍前來參加，足見大家都很期待。

活動一開始，大小朋友迫不及待跳下復興圖書館前的2大型氣墊水池戲水，一旁泡泡機不斷噴灑無毒環保泡泡，大家玩得不亦樂乎，而且玩到一半還可以到服務台領冰棒，公所表示，台糖冰品部很支持這次活動，2天共贊助1200支冰棒。