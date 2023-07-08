中國大陸公安部統計，截至2023年6月底，中國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛。擁有超過600萬輛車的城市有兩個，分別是北京及成都。

2023年上半年，大陸新註冊登記機動車1688萬輛，同比增長1.9％。汽車新註冊登記1175萬輛，同比增長5.8％。其中，載客汽車新註冊登記1034萬輛，同比增長5.6％；載貨汽車新註冊登記133萬輛，同比增長8.1％。

截至6月底，新能源汽車保有量達1620萬輛，佔汽車總量的4.9％。其中，純電動汽車保有量1259.4萬輛，佔新能源汽車總量的77.8％。上半年新註冊登記新能源汽車312.8萬輛，同比增長41.6％，創歷史新高。新能源汽車新註冊登記量占汽車新註冊登記量的26.6％。

有88個城市的汽車保有量超過百萬輛，同比增加7個城市，41個城市超過200萬輛，24個城市超過300萬輛。其中，北京、成都汽車保有量超過600萬輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛。

汽車轉讓登記數量持續成長，二手車交易市場活躍。2023年上半年，共辦理機動車轉讓登記業務1134萬筆。其中，辦理汽車轉讓登記業務1057萬筆，同比增長5.3％。

機動車駕駛人5.13億人，其中汽車駕駛人4.75億人。2023年上半年新註冊登記機動車1688萬輛，新領證駕駛人1191萬人。新註冊登記汽車1175萬輛。