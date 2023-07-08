不少球員利用休賽季空檔來完成場外的個人事務，獨行俠王牌東契奇（Luka Doncic）儘管未能帶領球隊闖進季後賽，但在心靈上取得了安慰，東契奇今在IG上貼出向女友安娜瑪麗亞（Anamaria Goltes）求婚照，吸引詹姆斯（LeBron James）等多位球星前來祝賀。

東契奇貼出的求婚照中，背景是家鄉斯洛維尼亞的名勝景點布萊德湖及聖母升天教堂，東契奇身穿白色襯衫及西裝褲，單膝下跪替安娜瑪麗亞戴上戒指，女方開心答應求婚，畫面相當溫馨感人。東契奇特意選在當地時間7月7日求婚，呼應他在NBA背號77。

根據報導，東契奇和安娜瑪麗亞都是斯洛維尼亞人，兩人為青梅竹馬，在12歲左右時認識，只是雙方在感情上總是斷斷續續，直到2020年才重新建立起情侶關係。安娜瑪麗亞是遊走歐洲的內衣模特兒，也是斯洛維尼亞小有名氣的網紅。

東契奇發布喜訊後，詹姆斯在留言處寫下：「兄弟，恭喜！」前隊友「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）、布朗生（Jalen Brunson），以及同年進入聯盟而被塑造為瑜亮之爭的崔楊（Trae Young），都紛紛向他祝賀，看來東契奇不僅擁有帥氣臉蛋，就連人緣也是一流。