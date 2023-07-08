炎炎夏日高溫不斷創新高，藝術家如何以作品回應和反思熱浪？冰島藝術家索迪絲．阿德丹斯多堤的紙上系列新作《熱浪期間的對話》8日起在台北路由藝術開展。

索迪絲．阿德丹斯多堤，出生於冰島雷克雅維克。畢業於冰島藝術學院、西班牙巴塞隆納大學後，於2003年獲得紐約視覺藝術學院創作碩士學位。曾於美國、歐洲及亞洲多國舉辦展覽；並獲冰島、瑞典、美國、加拿大等國的藝術獎項。

索迪絲繼承民族性格，作品讓人聯想到冰島寒冷的空氣和寬闊的地理，此次色彩豐富的紙上作品，帶著古怪、疏離和夢遊般的意境，彷彿一頁頁超現實怪誕故事集：。雙腳站立的貓，一邊分泌乳汁、一邊在冷肉碟上捻熄香菸；北極熊不合常理的喝著啤酒；幾乎裸體的男人從巨大的蘑菇旁經過，而前景中一隻巨大的貓頭鷹平靜地注視著觀眾。

索迪斯用細膩的水平筆觸在單色背景上構建這些超扁平的具象作品，以幽默和奇想探索存在問題，讓人聯想起後普普藝術、表現主義、女性主義、超現實主義和象徵主義等藝術運動。甚作品主題涵蓋了生態災害、數位成癮和社會疏離等當代議題，同時在迷人的漫畫式圖像中佈滿凡常的細節，探索各種生命形式。

在索迪斯的畫作中，召喚神話卻不願符合框架的動物、柔軟怪奇的人體、暗示人類伐害環境的塑膠瓶、忙於以手機連結外界卻更顯寂寞的男子等，凝視著魔幻與現實的邊界，也探問世界多義的本質。

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