今年T1聯盟選秀會擁有第四順位的台中太陽，8日交給總經理汪蔚傑發言，他除了預告可能挑選台師大張兆辰、高師大蔡鎮嶽與廖景泰等4、5號位置球員，更放話新教頭塔克打算打造華麗跑動球風，甚至最後脫口而出，「我們下個球季可能換主場城市。」

汪蔚傑表示，塔克一上任就展現旺盛改造球隊欲望，也打算打出華麗的快速跑動球風，「所以塔克希望我們找尋有身高，又很會跑的洋將，希望可以把太陽打造成為速度很快的球隊。」

至於太陽是否考慮「攔胡」唐維傑，汪蔚傑毫不考慮表示，「應該不可能，唐維傑前十字韌帶斷裂了，不是嗎？在他有傷的情況下，我們不太可能選他。我現在需要即戰力球員，我們每個位置都有新秀，除了看好白薩，我也相當看好傷癒復出的楊承翰。」

汪蔚傑最後不禁開起玩笑，「我想既然塔克要打造快速球隊，假如真的不行的話，那就是塔克自己跳下來打！我們也很需要大量得分的前鋒。」至於太陽下個球季可能把主場搬遷到哪個城市，汪總暫時還沒打算透露，僅強調可能很快就有結論了。