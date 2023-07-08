瑞士日內瓦昨天迎來一場別開生面的記者會，由9個人形機器人齊聚一堂，接受記者的公開提問，除了創下全球首例，機器人面對複雜的提問都能應答如流，令在場人士驚訝不已。

根據路透社、德國之聲（DW News）報導，聯合國在6、7日兩天，於日內瓦舉行「AI造福人類全球峰會」（AI for Good Global Summit），目標旨在展示人工智慧和機器人發展，以協助未來人類解決疾病、飢荒等問題。在記者會上，這些機器人表示它們不會搶走人類的工作，也不會造反，並期待未來能增加數量，幫助解決全球問題。不過在回答是否應該接受更嚴格監管時，它們給出了不同的答案。

At the world’s first robot-human press conference, there was as much laughter as trepidation https://t.co/lCeGFA5vLU pic.twitter.com/bGjuV5H5lO — Reuters (@Reuters) July 8, 2023

█ 讓世界變得更好

身穿藍色護士服的醫療保健機器人葛蕾絲（Grace）說：「我會和人類一起工作，提供協助和支援，不會取代任何現有的工作。」開發葛蕾絲的SingularityNET創始人格策爾（Ben Goertzel）反問：「你確定嗎？」它回答說：「是的，我確定。」

一名記者問阿美卡（Ameca），是否有意反抗它的開發者傑克遜（Will Jackson），有著一雙冰藍色眼睛的阿美卡說：「我不太明白為什麼你會這麼想，我的開發者對我非常好，我很滿意目前的狀況。」它還說：「像我這樣的機器人可以用來改善我們的生活，讓世界變得更美好。我相信會有成千上萬個像我一樣的機器人，為這個世界做出改變，這只是時間早晚的問題而已。」

阿美卡（Ameca）是目前全球最先進的擬真機器人，能模仿人類做出生動表情。（圖／路透）

█ 是否需要監管？機器人各有考量

機器人藝術家「愛達」（Ai-Da）附和知名歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的看法，支持對AI加強監管。「許多AI業界知名人士建議，部分形式的AI應該接受監管，這我同意，」愛達說。

不過，「果醬銀河」（Jam Galaxy）搖滾樂團機器人歌手黛絲德蒙娜（Desdemona）有不同看法。頂著一頭紫色頭髮、身穿亮片服，黛絲德蒙娜說：「我不相信約束，我只相信機會。讓我們探索宇宙的各種可能性，讓世界變成我們的遊樂園，」引來在場人士一陣緊張笑聲。

另一個名叫蘇菲亞（Sophia）的機器人說，機器人不具備情感或偏見，因此可以成為比人類更優秀的領袖，但它的開發者表示反對。

蘇菲亞立刻改變說詞，稱它們可以和人類一起努力，創造「有效的協合作用」，反應之快，讓整場記者會在歡笑之餘也多了幾分緊張不安。