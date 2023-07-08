47歲陳姓男子日前在苗栗縣大湖鄉挑選路旁停放未上鎖的車輛，行竊車內財物，經被害人向轄區大湖警分局大湖所報案後，警方派員追查並多日在轄內各可能發生竊案路段埋守，終於發現陳嫌涉嫌再度對路旁車輛下手，員警當場現身逮人，並自陳嫌身上起出行竊得來的財物，詢後依法移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局大湖分局日前接獲民眾報案，指稱自家一部小貨車，停放在大湖鄉路旁，遭不明竊賊打入未上鎖車門，偷走車內財物，轄區大湖分局大湖所長錢永豐隨親率同事組成專案緝查竊嫌。

警方經調閱案發地點周邊監視器，過濾出竊嫌行竊畫面，原來竊嫌是沿路找尋未上鎖車輛，利用深夜少有人員出入，乘機進入車內竊取財物。警方在過濾其他的監視器影像同時，赫然發現同名竊嫌使用相同的手法，在同樣的時段，連續行竊多輛汽車內財物。警方研判竊嫌是慣犯，可能會再三犯案，大湖所長錢永豐帶同警員陳裕文、鄭文傑、林煒頡等，在竊嫌可能出現犯案的路口埋守。

5日凌晨3時，埋守員警發現疑似竊嫌出沒，並以同樣手法企圖行竊路旁停放車輛，警方見狀上前攔查，當場逮獲47歲的陳姓竊嫌，並坦承身上還有竊取來財物。詢後，警方將陳嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

大湖警分局呼籲，民眾離開車輛時，務必再三確認有無將隨身財物保管好、確認是否將車輛上鎖完全並將隨身貴重財物攜帶完全，如此才得以避免成為竊賊的行竊目標，平常多一份用心你我也能夠徹底防範犯罪於未然。同時警方也舉例，自從裝設監視器後破案率提升，正所謂舉頭三尺不只有神明，還有監視器盯著你，法網恢恢疏而不漏，偷竊係違法行為，切勿心存僥倖，因一時貪念而觸法，針對此類犯罪本分局將持續積極偵辦，予以打擊，以維社會秩序與民眾財產安全。