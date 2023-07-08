知名作家林文月於5月26日辭世，享耆壽90歲。為表彰其長期致力創作、翻譯與學術研究，文化部政務次長李靜慧今8日出席「永遠的風華－林文月紀念會」，表達對林文月老師的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由林文月女兒郭思敏女士代表受贈。

林文月創作文類涵括論述、散文及傳記，並翻譯日本古典文學，曾以散文集作品《午後書房》獲得第九屆時報文學獎散文推薦獎、《交談》獲得第十四屆國家文藝獎散文類獎、《擬古》獲聯合報最佳書獎文學類、《飲膳札記》獲第三屆台北文學獎、翻譯作品《源氏物語》獲得國家文藝獎翻譯成就獎；2007年獲選為國立台灣大學傑出校友、2012年獲頒行政院文化獎、2013年獲得日本人間文化研究機構日本研究功勞獎。

文化部表示，林文月為台灣文壇具代表性之作家、學者及翻譯家，在古典文學研究、日文翻譯、散文寫作等方面成就斐然，不僅散文與學術成就蔚為典範，更為台日文學交流開創新時代，對台灣的學界和文壇有深遠的影響。