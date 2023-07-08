備戰2024大選進入倒數189天，面對換侯、挺郭等傳言紛擾，國民黨台南市第三選區立委候選人姚正玉今天首開台南挺侯第一槍，她直言，政黨誠信如毀了，會被選民唾棄，因此，她掛起第一面競選廣告，就是懇請全黨團結唯一支持侯友宜完成政黨輪替，也給她支持和鼓勵，一起推倒台南綠色濫權的高牆。

媒體人出身的姚正玉上個月獲黨徵召將參選南市第三選區，對上民進黨立委陳亭妃，她今天在北區長榮新城外牆高掛與侯友宜「有正義」看板，面對近來黨內換侯聲浪，姚正玉率先表態力挺侯友宜。

姚正玉表示，過去韓國瑜選高雄市長、盧秀燕選台中市長、張善政選桃園市長也都在不被看好的情況下起步，最後贏得勝利，她此次挑戰五連霸的陳亭妃同樣被視為是「不可能的任務」，如今侯友宜遭評擊、媒體網路操作，從五星市長被打、被批鬥到無一是處，尤其讓人感嘆。

她說，當前情勢下，即使換了侯，無論韓國瑜還是郭台銘，一出列還是會受到黨內批判、黨外鋪天蓋地的詆毀、攻擊，情況未必會更好。因此她也疾呼，必須停止操作「換柱」2.0版，「換柱」傷痛曾重創國民黨，必須記取教訓，距離大選投票只剩半年，大家要全力凝聚團結、炮口向外，自亂陣腳只會自毀政黨社會誠信，親痛仇快。

姚正玉說，2024年大選，是國民黨重返執政絕佳機會，對國民黨要有信心，而侯友宜是國民黨徵召的總統參選人，他曾是連霸的五星市長，政績卓著，帶領國民黨優秀國政團隊，擘劃國家發展藍圖與兩岸及國際社會和睦相處，相信可以帶給台灣整體發展新願景、新契機。

她強調，台灣人民最大的心聲是「政黨輪替、台灣更好」，如果最大在野黨國民黨繼續動盪、拉扯、分裂，勢必讓民進黨坐享漁翁之利繼續執政，侯友宜本人、黨主席和所有黨公職一定要盡力弭平黨內傷痕。