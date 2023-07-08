郭信良服務處總部在郭遭羈押後仍低調運作，人潮較少。（程炳璋攝）

前台南市議長郭信良涉貪瀆案遭羈押身陷囹圄，位在安南區安明路上的服務處總部8日仍低調運作，支持者頻致電關心，網路卻酸文不斷，10多位幹部緊急研商對策，認為這起司法案件屬政治事件，要支持者低調，不要回擊。

「再會啦心愛的人」、「大難臨頭各自飛」、「陳委員好自為之」郭信良遭羈押隔日，昔日政治夥伴立委陳亭妃出現網友酸文，她的臉書粉絲頁被留言酸爆，有網友轉貼她去年在議長選舉後發文的「檢調該動手了吧」加以諷刺。

郭信良服務處8日照常開門，3、4名職員上班，服務處低調運作，有零星支持者上門拜訪，痛斥政治迫害，早知道「對方」陣營會出手，只是沒想到這麼粗暴，但不願明說「對方」身分。

許多支持者打電話到服務處關心案情，3個服務處主任緊急召回10多名各地幹部回總部開會，相信郭遭羈押是屬「政治事件」而非「司法案件」。

郭信良服務處公關組長郭雨新表示，整個團隊7日晚間得知老闆被關都很憤慨，幹部仍要忍住情緒，因案情尚未明朗化，先安撫支持者冷靜，不用回應網路挑釁攻擊，發表過多刺激言論，避免召來更多網路霸凌攻擊。

郭雨新表示，郭團隊20年來服務扎實，深具口碑，郭信良連任7屆台南市議員，每屆都高票當選就是最好證明，為選民服務不會因為這波打擊就中斷，幹部研商決定先以司法攻防為主，等老闆脫身，再統一對外說明。