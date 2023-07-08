2024總統大選選戰開打，有感高中以下學子對政治冷感、陌生，高雄旗山農工英文老師戴逸群率青年好手開發雙語網頁遊戲「鄉民政治學：總統風雲錄」，內容從1996年首度總統民選談起，不僅以電玩人物角色介紹歷任總統候選人，美術設計更採取類似任天堂經典「紅白機」的懷舊像素風格，盼將公民與英文教育雙結合，引導高中以下學子了解政治。
致力於跨領域與創新教學的戴逸群，去年推出全國首款結合教學功能的全英語歷史手遊「教室裡的二戰」，上線後好評不斷，更獲國教署頒發創新教學獎。緊跟時事的他，今年再度與原班人馬李沐璇、劉瑀葳、廖璟文等曾教過的學生合作，研發網路遊戲「鄉民政治學：總統風雲錄」。
政治議題屬性敏感，以此作為教學遊戲主軸，難道不擔心引起爭議？戴逸群直言，確實有被問過這類問題，但研發遊戲的主要目標是結合公民與英語教育，也不涉及任何政治立場，沒有壓力。
戴逸群也說，現在學生對政治興趣缺缺，「連戰、宋楚瑜都不認識，馬英九只知道名字，認識阿扁是因為看迷因圖，完全不知道他們做了什麼」，身為高中老師，不免感到擔憂，尤其高中生接下來就要成為大學生，都不知道政策對自己的影響，基於這般簡單的想法，決定推出政治網頁遊戲，盼藉由電動，讓學生理解民主的珍貴與來之不易。
戴逸群提到，為了讓學生認識近20年本土民主政治進程，故事軸線從1996年首度民選總統開始談起，其中更包含台海飛彈危機、319槍擊案、兩度政黨輪替等經典時刻。遊戲更強調體驗感，還在不同時段播放對應的背景音樂，像是常在選舉時期聽到的經典閩南語歌曲《愛拚才會贏》以及候選人發表講話的音檔。
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