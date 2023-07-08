高雄旗山農工英文老師戴逸群透過大螢幕檢視團隊最新開發的雙語網頁遊戲「鄉民政治學：總統風雲錄」畫面。（戴逸群提供／李侑珊台北傳真）

2024總統大選選戰開打，有感高中以下學子對政治冷感、陌生，高雄旗山農工英文老師戴逸群率青年好手開發雙語網頁遊戲「鄉民政治學：總統風雲錄」，內容從1996年首度總統民選談起，不僅以電玩人物角色介紹歷任總統候選人，美術設計更採取類似任天堂經典「紅白機」的懷舊像素風格，盼將公民與英文教育雙結合，引導高中以下學子了解政治。

致力於跨領域與創新教學的戴逸群，去年推出全國首款結合教學功能的全英語歷史手遊「教室裡的二戰」，上線後好評不斷，更獲國教署頒發創新教學獎。緊跟時事的他，今年再度與原班人馬李沐璇、劉瑀葳、廖璟文等曾教過的學生合作，研發網路遊戲「鄉民政治學：總統風雲錄」。

政治議題屬性敏感，以此作為教學遊戲主軸，難道不擔心引起爭議？戴逸群直言，確實有被問過這類問題，但研發遊戲的主要目標是結合公民與英語教育，也不涉及任何政治立場，沒有壓力。

戴逸群也說，現在學生對政治興趣缺缺，「連戰、宋楚瑜都不認識，馬英九只知道名字，認識阿扁是因為看迷因圖，完全不知道他們做了什麼」，身為高中老師，不免感到擔憂，尤其高中生接下來就要成為大學生，都不知道政策對自己的影響，基於這般簡單的想法，決定推出政治網頁遊戲，盼藉由電動，讓學生理解民主的珍貴與來之不易。

戴逸群提到，為了讓學生認識近20年本土民主政治進程，故事軸線從1996年首度民選總統開始談起，其中更包含台海飛彈危機、319槍擊案、兩度政黨輪替等經典時刻。遊戲更強調體驗感，還在不同時段播放對應的背景音樂，像是常在選舉時期聽到的經典閩南語歌曲《愛拚才會贏》以及候選人發表講話的音檔。