美國海軍於2021年7月全員出動3艘海狼級（Seawolf-class）核潛艦潛入太平洋。而到了同年10月7日，美國海軍宣布海狼級核潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）於當年10月2日在南海下潛時撞及物體，導致11名人員受傷，但沒有生命危險，艦上的核推進動力裝置沒有受到影響。至於「康乃狄克」號核動力攻擊潛艦究竟撞到什麼？則是眾說紛紜。

前艦長呂禮詩7日在《世界一把抓》引用我國防部公布資料，2021年10月2日、4日，在台灣西南防空識別區突然出現2架運8反潛機，10月3日也有一架，這非常不尋常，到底發生什麼事情？

呂禮詩指出，航空母艦的艦載機彈射起飛後，可以巡航範圍大約在200浬左右，但核動力潛艦可以進到更遠的海域。而東沙島是廣州基地進入南海非常重要的門戶，美國核動力潛艦也會在那個位置，而共軍為何能夠剛好發現水下有潛艦？其實就是「水下長城」！

呂禮詩找到2020年8月大陸《自動化學報》有一篇關於海洋環境監測的論文，4位作者領域包括產官學全部到齊。他順帶提到，這些論文如果找老外來看，還真看不懂在講什麼，但台灣和大陸使用相同語言，文化相近，台灣應該成為研究共軍學術論文重心。只是時機過後，很多論文台灣已經看不到了。

前新江艦艦長呂禮詩。（資料照片）

呂禮詩分析，這篇論文提到在海洋上建立資訊網路，是對海洋整體監控體系，包括各型衛星，最厲害的是同步軌道衛星，大陸發射運載火箭可以有9顆衛星在不同軌道，是監測系統的重要橋梁。大陸在西沙群島的浪花礁上還設置有「島礁信息系統」，另外連接超過400公里的海底電纜傳遞訊息。

呂禮詩披露，大陸水下監控系統分成3種，包括水下對接系統、潛標、聲學接收陣列電纜。水下對接系統就像是魚雷，有對接裝置，透過海纜傳輸到地面接收站。潛標可以測量溫度、鹽度、海流流速。

最後關於深海海纜鋪設，呂禮詩強調，2018年5月大陸展出一張照片，震動西方各國，也就是光纖水聽器，可以側聽潛艦，順著海纜傳回陸地。大陸2004年即已開始調研水聽器，2019年湖南大學碩士論文在研究光纖水聽器已經開花結果。