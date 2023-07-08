綜藝天王胡瓜、賴慧如主持的民視《最強綜藝秀》，一開場就大陣仗，所有藝人秀出最有魅力的一面，日前邀請到獨一無二的徒手鍛造極限健身團來到現場，將要帶給節目滿滿的「Man Power」展現力與美的肢體線條，各種暴力上槓、空中飛躍甚至空中呼拉圈都難不倒他們。

節目特別設計「暴力甜甜圈」來讓大家由起重機吊起一條線吊掛著數個輪胎，要像泰山一樣抓著一個個輪胎晃到終點，臂力跟耐力是最大的挑戰，首先由藝人江振愷打頭陣，果然是健身教練一次順利過關。

沒想到胡瓜不按牌理出牌，要大根挑戰高難度的遊戲，沒想到意外發現大根和安妮在節目中互有好感，大根更是要安妮到終點站幫他加油，讓胡瓜笑說大根如果過關加碼到2萬獎金，瞬間男子氣概滿滿的大根，要盪到終點把獎金獻給安妮，沒想到一跳上第一個輪胎就摔得臉朝地，讓站在終點站等待的安妮傻眼。

最後，胡瓜表示《最強綜藝秀》只是短暫的畫下句點，未來這段時間會繼續籌畫更多精彩的表演，獻給所有觀眾，接下來會完成之前與觀眾的許諾，主持大型歌唱選秀《全能歌手》，培養出華語流行音樂歌手。