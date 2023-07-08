有些人在感情中動不動就愛跟人比較，但這並非他們故意找麻煩，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，因為足夠愛對方，所以期待值也比一般人還要高，否則若是對待一般人，根本不會有這麼大的反應。

▍巨蟹座

巨蟹座面對感情比較患得患失，尤其是越在意另一半，對於對方的期待也就會越高，以至於當落空時會更加失望。因此如果想好好珍惜這段感情的話，記得給足巨蟹座滿滿安全感，他們就不容易胡思亂想。

▍獅子座

獅子座面對愛情時相當坦承，內心有什麼不愉快都會表現出來，從來不會掩飾自己的心情，這是因為獅子把對方當作「自己人」，也因為喜歡，才會變得情緒化，這正是他們愛一個人的表現方式。

▍天蠍座

天蠍座面對感情時會變得比較神經質，對於一些細節也很容易想太多，甚至不斷試探另一半的愛是否經得起考驗。因此如果天蠍變得患得患失、情緒化，那才是真正愛上一個人的表現；反之，若是處於平靜理智的狀態，多半還抱持著觀望的態度。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，不過在外人面前會稍加克制，唯獨真正面對另一半時，因為有足夠的期待，所以會更變本加厲。但對處女座而言，自己並不是故意挑剔或是找對方麻煩，這一切的修正都是為了彼此的明天共同努力。