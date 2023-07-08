晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一趟台灣行，掀起AI狂潮，一掛台廠搭上搭上AI伺服器題材，股價也跟著狂飆。財信傳媒董事長謝金河表示，過去只要被大陸攻陷的產業，如面板、太陽能和LED等都殺成紅海，這次掀起AI產業革命，在地緣政治下，不得有中國製造的零組件，台灣成為全球最大受益者。

謝金河在臉書發文指出，過去30年，任何產業只要中國夾國家之力，大力補貼的產業，最後都出現價格殺戮，整個產業變紅海，其中南韓兩家面板製造業都潰敗，面板成為最典型的受災產業，之後還有太陽能電池模組，甚至LED。

他說，黃仁勳一趟台灣行，為台灣掀起AI產業革命，由於伺服器攸關運算及資料儲存，在地緣政治下，不得有中國製造的零組件，台灣成為全球最大受益者。

在今年Computex展中，黃仁勳在主題演講後，逛到雲達的攤子，當天廣達副董事長梁次震及雲達總經理楊麒令都在場，黃仁勳把他那件招牌的黑色皮夾克套在瘦瘦的楊麒令身上。

謝金河認為，從投資的角度來看，這個套皮夾克的動作，正是廣達股價蛻變的重要訊號，從此以後，廣達股價、市值飆升超過一倍。

他提到，廣達在1997年前後上市，當年股價衝上850元，但20多年來，廣達股價水波不興，今年初只有66.2元，黃仁勳拜訪之前，廣達股價在85元左右，這次奔向175.5元，廣達市值跑到6778億元，超越台塑、南亞、聯電、國泰金控，成為全台第八大市值企業。台達電跑到第四，和聯發科旗鼓相當，今年台達電創辦人鄭崇華及廣達董事長林百里成台灣資本市場最大的驚奇。

謝金河說，假如再細膩一點看，從黃仁勳把他的招牌皮夾克套在楊麒令身上那一刻起，廣達市值至少增加逾3千億，這是近兩個月發生的事！