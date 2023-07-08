台南知名美食「阿堂鹹粥」近日將點餐方式改為「選配」，基本鹹粥加上魚皮共計300元，引發網友熱烈討論，業者今（8）日澄清是因為物價上漲，才必須調整，「真的沒有賺」。而旅遊部落客Paine也在粉專中分享阿堂鹹粥2008年的價目表，直說覺得懷念，「以前小吃就是小吃」。

「懷念一下往日時光，阿堂鹹粥的老價格」。臉書粉專《小不點看世界•Paine世界旅遊趣》日前發文，列出阿堂鹹粥不同年份的價格。2008年，鹹粥一碗70元，單點魚肚、魚皮都是60元，而魚肚鹹粥則是110元；2011年，基本鹹粥調整為90元，魚皮鹹粥跟魚肚鹹粥變成組合，一碗120元；2023年，菜單變成「選配」，基本鹹粥一碗180元，若想加魚皮、魚肚，要多加120元，一碗魚皮鹹粥得花300元。

從2008年到2023年，歷經15年的時間，一碗魚皮鹹粥從130元調漲到300元，價差170元，部落客Paine表示，聽說是因為虱目魚的價格漲得非常誇張，但究竟差了多少倍，她也不得而知，「我，只是懷念，以前小吃就是小吃」。

部落客Paine分享阿堂鹹粥過去的價目表，當時一片魚肚僅要60元。（圖／小不點看世界•Paine世界旅遊趣 授權使用）

貼文曝光後，引發網友討論，「小吃的定義不一樣了」、「還好我根本不敢吃虱目魚」、「太貴了，新鮮好吃價位沒那麼高的店家很多」、「我記得以前虱目魚整尾才7、80塊，兩塊虱目魚肚才100元，現在直接一片新鮮要100元了。想吃，只能久久吃」、「不用排隊會去吃，要排隊就…祝他生意興隆」。

不過，也有內行網友指出，2008年時，在台北中央漁市買冷凍虱目魚肚一片40元，如今台北市場攤販一片賣130元，若和台南養殖商購買，再加上冷凍宅配運費的成本也要85元，即使最後賣給客人的價格為90元，還是會被嫌貴，「真的要體諒那些還存在的小吃店、小吃攤，他們真的都含淚苦撐」。