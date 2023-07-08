姚嫌盜用他人照片以可愛暱稱及假資料申請帳號，以甜言蜜語攻勢，於交友APP隨機引誘多名未成年少女自拍並傳送私密照片，訊後依兒童及少年性剝削防制條例移送偵辦。（圖／警方提供）

基隆七堵區一對夫妻，近期發現就讀國中的女兒手機內有許多不尋常的聊天訊息，查看後發現某網友在持續以甜言蜜語的話術，誘騙女兒自拍私密照片，隨即帶同女兒至派出所報案提告。

基隆三分局受理後，發現犯嫌以假資料申請帳號，經分析相關資料查明犯嫌真實身分後，隨即報請檢察官核發拘票並向法院聲請搜索票，於昨（7）日於基隆市中正區北寧路一帶將涉案的46歲姚姓男子查緝到案，當場查扣涉案手機、電腦等證物，以防止私密照散布，保護未成年少女，避免造成二次傷害。

警方調查，搜索手機時發現，姚嫌盜用他人照片以可愛暱稱及假資料申請帳號，以甜言蜜語攻勢，於交友APP隨機引誘多名未成年少女自拍並傳送私密照片，訊後依兒童及少年性剝削防制條例移送偵辦。

第三分局長楊宗昆呼籲，網路交友陷阱多，切勿向網友透露個人資料，亦不可自拍、傳送私密照片或透過視訊裸露身體，暑假期間警方將持續執行青春專案，查緝及宣導並重，以保護青少年安全。