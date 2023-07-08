現場由專業的烹飪教師進行指導，讓小朋友學會「自己的料理自己煮」。（育秀教育基金會提供／徐佑昇基隆傳真）

「小廚神」們發揮團隊精神通力合作，製作美味的料理。（育秀教育基金會提供／徐佑昇基隆傳真）

預計製作的料理「麻油雞拌飯」的參考範例。（育秀教育基金會提供／徐佑昇基隆傳真）

體驗營現場有120位「小小廚神」，共同學習料理並展現廚藝。（育秀教育基金會提供／徐佑昇基隆傳真）

由基隆市教師職業工會與育秀教育基金會主辦的「小小廚神體驗營」8日於基隆經國學院登場，現場聚集120位對料理及烘焙有興趣的小朋友，透過專業教師的指導，讓小朋友化身小小廚師，從料理素材的準備、擺盤以及餐後的整理，充分體驗廚藝的樂趣，也同步學習到「從產地到餐桌」的食農教育知識。基金會表示，希望透過體驗營以「輕鬆煮，健康吃」的理念，教導孩子自己動手料理的技能，並學習珍惜食物。

基金會表示，現場透過經國學院專業且先進的烘焙設備，製作出麻油雞肉拌飯、蘿蔔魚丸湯、芝麻桃酥等。而孩子們在老師的教學示範與引導下，扮演廚師角色，從洗米製作雞肉拌飯、配料食材清洗、切丁切片、烹煮翻炒、成品擺飾裝盤及餐後的清洗、整理等，孩子都是親自處理，體驗烹飪和負責任的學習樂趣。

基金會指出，自從3年前創辦「育秀學園．小小廚神體驗營」，就是希望以「輕鬆煮，健康吃」的活動理念教導孩子自己動手料理的技能。

除了每個月在中華穀類食品工業技術研究所辦理一場活動外，也巡迴到全省辦理，每年舉辦4至5場，結合在地學校的烘焙廚藝系所，帶領學童進入廚藝的殿堂，也引領學童進行職涯探索。

基金會強調，「小小廚神體驗營」，有別於一般坊間親子烹飪教室，在看過老師示範教學後，學員們需要自己動手，化身為小廚師，親自料理食材。在實際操作的過程中，孩子能認識食材、了解食品安全、學習珍惜食物，進而關心家鄉的土地，實踐「從產地到餐桌」的教育理念。

而許多小學員在課程結束後，會邀請父母一起採買食材，並在家動手料理，全家人一起用餐。也因為孩子親自動手烹煮，了解到做一頓餐點並不容易，更能體貼父母的辛勞，珍惜及享用每一餐。