新北市消防局今(8)日獲報，中午12時52分許有民眾發現有男子在海上載浮載沉，隨即派出人員前往救援，但該名男子救上岸時已無生命徵象，後續送往台大醫院金山分院搶救，詳細案情仍有待釐清。

據了解，這名患者是年約30歲的男性，在萬里獅子公園的外海被發現，初步研判疑似是到岸邊採集海菜的民眾，不過由於現場難以將人運上岸，因此透過東區水上救生協會救援隊的船將患者運至萬里漁港，上岸後再後送台大醫院金山分院急救，不過相關身份及詳細案情仍有待調查釐清。