香港女星寇鴻萍在1982年參加香港小姐選拔，獲得當屆季軍，隨即被無線電視台簽下以演員身分出道，不過，之後她轉換跑道自創護膚品牌和從事保險業；去年7月寇鴻萍卻因逃稅等11項罪名，被判9個月即時入獄服刑。但寇鴻萍今年1月提前出獄，繼續過奢華生活，還有網友挖出她擁上億身家。

據港媒《香港01》報導，寇鴻萍去年7月29日因逃稅被判9個月，且必須即時入獄，當時她想申請保釋上訴都遭拒，當場面如死灰，只能認命接受法律制裁；但寇鴻萍今年1月已提前出獄，重獲自由後她並沒有變得低調，還是大方在社群分享奢華生活。

從寇鴻萍的社群上能發現，出獄後照樣繼續過奢華生活，還被網友挖出她身家有上億。（圖／摘自寇鴻萍Isabella微博）

從寇鴻萍的IG或微博能發現，她出獄後與家人團聚過年，也立刻回到工作崗位，恢復商場女強人的身分；而不少人好奇為何寇鴻萍生活都很豪奢，有網友跳出來解惑，寇鴻萍在演藝圈出演過不少經典影視作品，轉行後事業很成功，靠保險業累積超過上億身家，因此就算少工作半年也絲毫不影響。

61歲的寇鴻萍曾是港姐季軍，以演員身分出道，出演過《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》和《大運河》等紅極一時的作品；在2003年寇鴻萍自創護膚品牌後，就正式淡出演藝圈，而她的大女兒唐貝詩目前也是香港藝人。