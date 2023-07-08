台南市本土登革熱今天新增14例，迄已累計231例，其中新化區更首度出現確診，新增1例，其他則為仁德、東區各4例，永康區及安南區各2例、北區1例，目前全市已擴及8個行政區都有病例。

台南市登革熱防治中心指出，今天新增14例年齡介於10歲至89歲，12例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，14例經疫情調查後，13例與高風險區有關聯性，1例感染源調查中。

面對疫情持續嚴峻，病例數居全市第二高的東區區公所今日也動員7組大型高空作業車執行天溝巡查作業，針對高風險里別的天溝、高處積水點進行全面性巡檢，清除天溝淤積物並實施預防性投藥。

鑒於施工中工地近來屢查獲孳生源，台南市環保局指出，目前也已列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地，近期將再進行複查。副祕書長邱忠川連日偕同工務局、環保局及衛生局深入高風險區巡查各個建案，要求各工地皆落實每日孳清，如查獲陽性孳生源立即開罰並勒令停工，決不寬貸。

環保局強調，近來加強仁德、東區等7個行政區聯合稽查，近1周內已查獲17處工地59件陽性孳生源，全都依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，呼籲營建、工地業者做好環境管理，避免工地成為登革熱溫床。