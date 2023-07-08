北市聯醫仁愛院區皮膚科醫師趙元甄分享曬傷處置方式。（北市聯醫提供／張芷瑜台北傳真）

炎炎夏日來臨，近日全台氣溫屢屢飆破35度，一不小心就會嚴重曬傷，北市聯醫仁愛院區皮膚科醫師趙元甄分享曬傷處置方式，她表示，輕微曬傷可嘗試多泡冷水澡、沖澡或用濕毛巾冷敷處理，若嚴重曬傷到起水泡時，千萬別把水泡弄破避免感染，可儘速就醫治療。

趙元甄說明，「曬傷」定義為過量紫外線照射後，皮膚產生的發炎反應，通常在曝曬後3到5個小時發生，24小時內達到高峰，輕微曬傷皮膚會發紅、刺痛或是有灼熱感，4到7天內會痊癒；嚴重曬傷疼痛感更加劇烈，皮膚腫脹、甚至會產生水泡，有些人還會發燒，要到皮膚科就診，以燒燙傷的方式處理。

趙元甄指出，輕微曬傷可嘗試多泡冷水澡、沖澡或用濕毛巾冷敷處理，冰敷要注意別讓冰塊直接貼在皮膚上，可用毛巾包裹，採用短時間多次冰敷，避免凍傷造成二次傷害，也可多喝水跟電解質液，補充流失的水分。

趙元甄表示，嚴重曬傷到起水泡時，千萬別把水泡弄破，避免增加感染風險，若沖澡、冰敷等都無法緩解症狀，就要到皮膚科就診，依照醫生的指示使用消炎止痛藥或是外用類固醇藥膏等治療曬傷，在恢復前都要多加防曬，若有發燒、頭痛、意識改變、冒冷汗、噁心想吐等，要盡快到醫院就診。

趙元甄解釋，紫外線包含UVA跟UVB等紫外光，會讓皮膚曬傷、曬黑外，甚至會破壞人體DNA，長期累積可能會造成皮膚癌，所以防曬很重要。

曬傷是預防勝於治療，趙元甄提醒，別在日曬強烈時長時間從事戶外活動，日曬比較強的時間約從早上10時到下午2時，而海邊、雪地則因地面反射的陽光很強，紫外線也會特別強，需注意防曬。

趙元甄也說，目前物理性防曬包含戴寬帽沿的帽子、穿長袖等，另外也要搭配擦防曬乳，一張臉一般需要兩枚五元硬幣的量，在出門前30分鐘塗抹，之後每2到3個小時補擦，才能達到最佳防曬方式。