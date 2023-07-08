日前在大埤國小舉辦的縣政說明會有500、600人參加。（雲林縣府提供）

暌違3年雲林縣府本月再度舉辦巡迴20鄉鎮市縣政說明會，著重於防詐、道安宣導，縣長張麗善每一場都出席和民眾對面溝通，她認為有些民眾仍有數位落差，手機傳達訊息仍有盲點，未來每一年都要辦縣政說明會。

去年全台詐騙案大增，雲林縣交通死亡案件激增，縣長張麗善在說明會上苦口婆心呼籲騎車要戴安全帽、高齡者容易發生車禍、行經無號誌農路要特別留意。

她話鋒一轉表示，雲林縣必須農業、工業、商業並進，希望任內能把九大產業園區前置行政程序完備，沒有動土典禮沒關係，有落成典禮就足夠了，她願意當種樹的人。

縣府上周前往斗南鎮、大埤鄉，會議從晚上7點開到9點，都有500、600名民眾出席，散場前開放問答，結束時每人分一包咖啡乖乖、2小包口罩的宣導品，反應頗熱烈。縣府23局處人員都穿著背心，方便民眾找人詢問。

張麗善表示，有些長輩向她反應不知道縣府做了什麼，分析得知他們鮮少使用臉書或Line互動，有數位落差的難題；再者她認為官民距離應該打破，縣府應該下鄉表達願意傾聽的態度，讓民眾表達需求，規畫未來每年都舉辦縣政說明會。

她強調，舉辦縣政說明會的目的不是講政績，施政成果報告只有20分鐘，也讓鄉鎮市長說明、宣導。

計畫處長李明岳表示，今年會在7月、8月暑假期間在20鄉鎮市各辦一場，地點都是大型國小的禮堂，地點方便找、也有冷氣較舒適，大多數公所也都很支持，第一場及第二場都來了500、600人。