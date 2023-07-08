新北市副市長朱惕之（圖右）視察大豹溪水域安全。（王揚傑攝）

新北市三峽大豹溪是知名戲水景點，目前正值暑假且連日來高溫炎熱，大量戲水遊客湧入大豹溪，新北市副市長朱惕之今（8）日專程至大豹溪視察水域安全，並提醒遊客若天候有變化，務必要聽從管制盡快撤離水域；朱惕之也慰勞駐點的民間救難團體，守護戲水民眾的安全，讓大家有安全的戲水環境。

新北市消防局出動空拍機，隨時提醒戲水遊客注意天候。（王揚傑攝）

新北市消防局出動空拍機，隨時提醒戲水遊客注意天候。（王揚傑攝）

新北市消防局表示，新北市境內水域遊憩景點眾多，故在40處民眾戲水熱點，動員53個民間救難團體、超過1萬5000人次駐點警戒，第一時間提供溺者必要的支援與協助。去年新北市更與氣象局合作，於大豹溪及虎豹潭試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，如果預估時雨量達40mm，將發送溪水暴漲警示簡訊提醒遊客，今年將擴大推行至南北勢溪、石碇溪、永定溪等流域；另為減少警戒死角，大豹溪、南北勢溪、員潭溪、金色水岸、嶺腳瀑布等處裝設29處監視器及廣播系統，守護水域安全。

朱惕之表示，感謝民間救難單位在戲水的地點守護大家的安全，市府消防局、警察局、觀旅局、區公所等也有跨局處聯合的巡查工作，我們也透過無人機的廣播及cctv遠端監控，提醒民眾注意天候的變化，注意自身現在環境的安全，來戲水消暑安全第一，有個安全的戲水環境，玩得盡興、也玩得平安。

消防局長李清安表示，隨著疫情解封及暑假已至，預估戲水遊客大增，提醒遊客務必慎選戲水水域，戲水時注意天氣狀況，倘有午後強降雨跡象，遊客要立即上岸停止戲水，避免遭遇溪水暴漲發生危險。