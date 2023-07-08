印尼、馬來西亞媒體報導，印尼西爪哇省一家外銷成衣廠周四（6日）傳出工人疑似「集體中邪」的怪象，接連陷入歇斯底里狀態，還有女工不停哭喊「給我頭」或癱軟倒地，現場影片在社群媒體瘋傳，氣氛詭異。警方說，大約100名工人有如遭到「附身」，工廠作業停擺超過5小時。
據印尼《羅盤報》、馬來西亞《光明日報》等多家東南亞媒體報導，這起詭異事件發生在西爪哇省馬賈倫卡縣（Majalengka）。當地警察局長說，工人集體歇斯底里的狀況從當地時間周四上午11時左右開始，直到下午3時30分左右現場才逐漸獲得控制。警方初步得知，最初有一名員工因為沒吃早餐而失去知覺，但沒過多久就有其他工人陸續陷入恍惚。
最初突然昏厥的女工看起來不太對勁，其他人因而懷疑她被「附身」，豈料過了一會兒又有一人呈現「附身」狀態。隨著歇斯底里的人數陸續增加，一名員工形容「簡直像是會傳染」。
社群媒體有好幾支影片廣為流傳。工廠車衣間氣氛慌亂，不斷有男性工人合力抬著昏厥的女工往戶外移動；戶外可見不少工人靠牆休息，多名女工哭泣、恍惚或癱倒，所幸均有人在旁安慰或照料。
一名坐在輪椅上的女工披頭散髮、閉著眼睛喃喃自語，先是尖聲怪笑，接著嗓子忽然低八度轉為悲鳴，過程中數度吐露「給我頭......給我頭......」，四周幾個工人見狀面面相覷。
種種場面令人不寒而慄，不少網友異口同聲表示「起了雞皮疙瘩」。
陷入恍惚狀態的成衣廠員工超過100人，就連工廠門口的攤商也加入協助安置照顧工人的行列，現場直到傍晚5時才開始漸漸恢復平靜。初步推測，這場集體歇斯底里事件的原因可能是疲勞，引發民眾對於這家工廠工作環境與員工福利的關注，警方已開始調查此事。
文章來源：哭喊：給我頭 逾百廠工歇斯底里
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