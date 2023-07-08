印尼、馬來西亞媒體報導，印尼西爪哇省一家外銷成衣廠周四（6日）傳出工人疑似「集體中邪」的怪象，接連陷入歇斯底里狀態，還有女工不停哭喊「給我頭」或癱軟倒地，現場影片在社群媒體瘋傳，氣氛詭異。警方說，大約100名工人有如遭到「附身」，工廠作業停擺超過5小時。

據印尼《羅盤報》、馬來西亞《光明日報》等多家東南亞媒體報導，這起詭異事件發生在西爪哇省馬賈倫卡縣（Majalengka）。當地警察局長說，工人集體歇斯底里的狀況從當地時間周四上午11時左右開始，直到下午3時30分左右現場才逐漸獲得控制。警方初步得知，最初有一名員工因為沒吃早餐而失去知覺，但沒過多久就有其他工人陸續陷入恍惚。

NGERI! Kesurupan Massal di Pabrik Majalengka,Berawal dari Karyawati Buang Pembalut Sembarangan

Cak Nun Emma Threads Wasit PLANGA PLONGO Projo Lumajang GA BERDAYA Last Kiss KECIL BGT IHHH APA GA TAKUT DIINJEK FOMO #ウリチルこれからもずっと花道だけを歩こう https://t.co/hPqcOPagBJ — Wanheart News (@news_wanheart) July 8, 2023

Video ratusan karyawan pabrik di Majalengka, Jawa Barat, diduga alami kesurupan, viral di media sosial. Berawal dari satu karyawan yang diduga mengalami kesurupan dan menyebar ke karyawan lainnya. MYF#Kesurupan #Majalengka #Viral pic.twitter.com/MqzYhqvYZb — Lintas iNews MNCTV (@Lintas_MNCTV) July 8, 2023

最初突然昏厥的女工看起來不太對勁，其他人因而懷疑她被「附身」，豈料過了一會兒又有一人呈現「附身」狀態。隨著歇斯底里的人數陸續增加，一名員工形容「簡直像是會傳染」。

社群媒體有好幾支影片廣為流傳。工廠車衣間氣氛慌亂，不斷有男性工人合力抬著昏厥的女工往戶外移動；戶外可見不少工人靠牆休息，多名女工哭泣、恍惚或癱倒，所幸均有人在旁安慰或照料。

Karyawan pabrik di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kesurupan massal bikin heboh. Polisi menyebut ada sekitar 100 karyawan yang kesurupan. pic.twitter.com/QpzrsGIpFT — detikcom (@detikcom) July 8, 2023

一名坐在輪椅上的女工披頭散髮、閉著眼睛喃喃自語，先是尖聲怪笑，接著嗓子忽然低八度轉為悲鳴，過程中數度吐露「給我頭......給我頭......」，四周幾個工人見狀面面相覷。

種種場面令人不寒而慄，不少網友異口同聲表示「起了雞皮疙瘩」。

陷入恍惚狀態的成衣廠員工超過100人，就連工廠門口的攤商也加入協助安置照顧工人的行列，現場直到傍晚5時才開始漸漸恢復平靜。初步推測，這場集體歇斯底里事件的原因可能是疲勞，引發民眾對於這家工廠工作環境與員工福利的關注，警方已開始調查此事。