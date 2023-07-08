今天是暑假第一個周末，台中市警局舉辦「小小警察體驗營」活動，200名小萌警出任務，見識到特勤中隊的武器裝備，還騎乘小警車、模擬犯罪現場辦案，認識毒品危害、警犬緝毒真功夫、與中市專業「猛」警共同闖關打擊犯罪，體驗警察的一天。
中市警局局長李文章表示，此活動徵召200名小警察出任務，吸引近5000人報名，中籤率僅有4％，抽中的小朋友都直呼超幸運，透過警察體驗及任務闖關，灌寓教於樂學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神。
「小小警察體驗營」活動由台中市警局婦幼警察隊、保安警察大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊、犯罪預防科及刑事鑑識中心等單位共同設計規畫5項闖關任務，讓小朋友體驗警察工作，並將犯罪預防知識融入關卡，達到寓教於樂目的。
活動安排難得一見的中市警特勤中隊的室內戰鬥展演、警犬汪汪隊展現緝毒、搜查爆裂物等真功夫，帶領民眾更加體會警察任務的重要。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。