台中市警局舉辦「小小警察體驗營」活動，200名小小萌警出任務，體驗警察的一天。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警局舉辦「小小警察體驗營」活動，200名小小萌警出任務，體驗警察的一天。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警局舉辦「小小警察體驗營」活動，200名小小萌警出任務，體驗警察的一天。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

今天是暑假第一個周末，台中市警局舉辦「小小警察體驗營」活動，200名小萌警出任務，見識到特勤中隊的武器裝備，還騎乘小警車、模擬犯罪現場辦案，認識毒品危害、警犬緝毒真功夫、與中市專業「猛」警共同闖關打擊犯罪，體驗警察的一天。

中市警局局長李文章表示，此活動徵召200名小警察出任務，吸引近5000人報名，中籤率僅有4％，抽中的小朋友都直呼超幸運，透過警察體驗及任務闖關，灌寓教於樂學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神。

「小小警察體驗營」活動由台中市警局婦幼警察隊、保安警察大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊、犯罪預防科及刑事鑑識中心等單位共同設計規畫5項闖關任務，讓小朋友體驗警察工作，並將犯罪預防知識融入關卡，達到寓教於樂目的。

活動安排難得一見的中市警特勤中隊的室內戰鬥展演、警犬汪汪隊展現緝毒、搜查爆裂物等真功夫，帶領民眾更加體會警察任務的重要。

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