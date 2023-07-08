曾為英超曼聯頭號門神、荷蘭傳奇球星范德薩（Edwin van der Sar），傳出在克羅埃西亞渡假時，發生腦出血的狀況，范德薩緊急被直升機送往醫院，正在加護病房觀察病情中，根據荷甲球隊阿賈克斯消息，目前范德薩情況穩定。

范德薩發跡於阿賈克斯，1999年加入義甲尤文圖斯展開旅外生涯，也是隊史首位非義籍門將，不過效力曼聯才是范德薩職業生涯最出色的時期，替紅魔出賽266場比賽，其中135場上演完封（正規時間沒讓對方進球），幫助曼聯奪下英超、歐冠及俱樂部世界盃冠軍等榮譽，傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）稱范德薩是隊史自舒麥克（Peter Schmeichel）後最偉大門將。

范德薩退休後擔任阿賈克斯執行長，特別專注在隊內球員流動，舉凡范登貝克（Donny van de Beek）、齊亞赫（Hakim Ziyech）及L.馬丁尼茲（Lisandro Martínez），都是經由他高超的談判手段賣出好價錢，替球隊帶來不少收入，范德薩轉戰管理階層的表現同樣可圈可點。

退休後的范德薩也歷經許多變故，他的妻子安娜瑪麗（Annemarie）早在2009年就曾遭遇腦出血的情況，當時病情被描述得比范德薩更加糟糕，讓安娜瑪麗在醫院休養了整整3個禮拜。2017年范德薩擔任阿賈克斯管理層，旗下球員諾里（Abdelhak Nouri）在熱身賽時突然倒地，遭成永久性腦損傷，諾里在接下來將近3年都處於植物人狀態，2020年諾里奇蹟似從昏迷中甦醒。