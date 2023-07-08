打貓果菜生產合作社理事主席陳映延指大陸禁台灣鳳梨後，這幾年鳳梨價格起伏非常大。（呂妍庭攝）

竹崎鄉農民反映香蕉價格低迷，批農委會官員不食人間煙火。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人侯友宜認為兩岸之間應好好談，不要動不動就刺激人。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人侯友宜今下午到嘉義縣民雄鄉旺來山與農民座談，面對農民反映國內農產品近年價格起伏大，滯銷問題不斷重演，侯友宜除說外銷市場檢疫、航運、關稅等都要通盤檢討，而不是只有拿錢出來補助，也說大陸是台灣農產最大市場，兩岸之間應好好談，不要動不動就刺激人，透過對話交流降低緊張關係，在國家安全前提下，兩岸關係和諧、打開市場，這是他選總統要做的事。

侯友宜今在「金鑽鳳梨之父」陳憲星、打貓果菜生產合作社理事主席陳映延等人陪同、指導下，實地到鳳梨田徒手採鳳梨，隨後與多位農民、青農座談，席間陳映延提到，以前鳳梨銷大陸4、5萬噸，銷陸量約占台灣1成，可穩定國內市場，但大陸禁台灣鳳梨後，這幾年鳳梨價格起伏非常大，另提到民雄鳳梨80％運到新北市果菜市場，後疫情時代消費結構改變，建議新北市果菜市場能做多元化銷售，像是外銷、截切或超市等，才能跟產地更密切結合。

陳憲星也反映，鳳梨外銷量以前占台灣一成，現剩0.3％。另有香蕉農批農委會官員坐辦公室庭院深深，不食人間煙火，滯銷是最頭痛的問題，結果官員頭痛醫頭，腳痛醫腳，滯銷問題到目前都沒有人可以解決。

侯友宜說，因為兩岸的關係，很多農產品進不了大陸，台灣農產品只能運到其他國家，但又有檢疫、航運問題，甚至肥料等讓獲利變低，加上價格起起伏伏，農民唉唉叫，價格不穩定，市場也沒法獲得解決，農委會雖有補助，但沒辦法補足農民需求，強調讓農產品在產銷過程價格穩定，才是農民最大的期待，尤其是大陸市場，承諾他當總統，會讓兩岸關係穩定下來，讓農產品重新打進大陸市場。

侯友宜強調，讓青年回到故鄉，不要老是上戰場，而是遠離戰場，所以兩岸關係不能差，保留民主自由制度同時，也要有飯吃，有時候真的不必要刺激人，兩岸不必要產生磨擦，在生活以外，最重要是保有台灣民主自由的態度，尤其國防也要顧，自我防衛能力要提升，兩岸穩定，農產品才銷得過去，「這是我當選總統最重要的工作」。