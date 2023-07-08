台南平實營區屬於南紡購物中心生活圈，該區繼三地開發的「艾美新時代」7日動土之後，區內第二個地上權大樓住宅「清景麟夢公園」8日動土，在打房和居住正義的政策之下，因地上權住宅的價格合理，台南市長黃偉哲大讚「蛋黃中的蛋黃，價格非常低」，不過，「清景麟夢公園」最快要今年底、或明年才會正式開賣。

「清景麟夢公園」8日動土的同時，也舉辦公益捐贈儀式，清景麟建築團隊總各別捐贈100萬元給台南市聲暉協進會、台南市心智障礙關顧協會，以及台南市慈光身障協會等3個台南地方公益團體，捐款總共300萬元。

台南市長黃偉哲指出，清景麟建築團隊董事長林聰麟經營事業有成，是位英雄少年，更重要的是，清景麟董事長林聰麟「前來台南開發房地產的過程中，與台南的社會、城市，共同成長」，將公益融入企業文化用感動延續影響力，繼109年捐款台南市3個公益團體後，8日又延伸增加3家社褔團體，這是給予台南市政府以及臺南市社福團體最大的認同與鼓勵。

8日動土的「清景麟夢公園」，是地上權住宅，在該區所有權住宅每坪上看5字頭之際，黃偉哲表示，台南東區的平實重劃區是房市蛋黃中的蛋黃，「清景麟夢公園」除了具有區位優勢，「價格非常低」。

清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，「清景麟夢公園」是該團隊2019年進軍台南房市以來的第九個建案，清景麟建築團隊都盡全力把每個建案蓋到最好，其中的「研森」建案，甚至還重金禮聘日本建築大師隈研吾跨海來台規劃設計，讓購屋者有更好的選擇。

他說，香港、新加坡等許多國家地區，實施地上權住宅已逾百年，我國政策追求居住正義的此刻，清景麟建築團隊樂見國產署等公部門，釋出更多土地，推動70年期的地上權住宅，讓更多人可以買得起房子。

林聰麟表示，台南最近有2件大事特別令人關注與振奮，第一個是，南科營業額10年前只有竹科的一半，但，今年前4月的南科營業額，首度超越竹科，而且今年的南科從業人員將超過10萬人，這是台南轉型科技城市很重要的成果。

第二是，2024年是台南建城400年，台灣燈會也將在台南舉辦，林聰麟指出，清景麟建築團隊為了迎接這個歷史時刻，正與台南市政府洽商如何一起努力，將台南市推向國際舞台。