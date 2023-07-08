又爆出教授性騷擾女大生的事件！一名網友日前發文指控，真理大學某教授不僅愛講黃色笑話，還在群組中傳A片、裸女圖，寫下「鮑魚在叫你」，甚至還要求2名女生在他面前互摸撫慰。對此，真理大學校方表示，該教授在校內的風評不差，得知消息也很錯愕，昨（7）日已校安通報教育部，啟動性平會議調查。

原PO在論壇《Dcard》發文指控真理大學某教授性騷擾，2015年、2016年期間，她和一名學姐常在某教授的研究室聊天，分享心事，教授通常都扮演輔導的角色，沒想到越來越熟識後，教授竟然在3人的群組裡面傳AV女優的裸露照片，「開玩笑要我們也來拍」。

原PO表示，某次教授開導時，竟要求她把襯衫解開，遭到拒絕後，教授轉而解開學姐的襯衫，直接露出內衣，「最後在他一直盧的狀態下，我還是讓他解開我的襯衫」，後來教授甚至拉著原PO的手觸摸學姐，「要我們用這種方式安慰彼此」。

從原PO曝光的LINE對話截圖可見，該名教授被指控會掀女同學的裙子，甚至趁人睡覺時偷拍內褲，還傳全裸女性露出臀部、下體的照片，寫下「起床喔！鮑魚在叫你」。

而這些誇張的行徑曝光後，引發網友熱烈討論，「這叫獸根本衣冠禽獸，好心疼你」、「蠻明顯的，知道的應該都知道是誰」、「這人哪配當教授啊，根本和那些提說要雙修的爛師父一樣好不好」、「推！這名老師平常上課就愛開女學生黃色笑話，尤其對長得好看、比較沒那麼會打扮的女生態度差超多 ，不配當老師」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，真理大學7日接獲校安通報後，已啟動性平會議並通報教育部。校方表示，該師過去的風評不差，看到遭指控性騷擾的內容，覺得有些錯愕，不過仍會依照規定約談該師，由於目前正處暑假，沒有授課的相關問題，待性平會議結果出爐後，再決定該師的處置。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。